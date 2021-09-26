كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، إن 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية قسنطينة سجلت أكبر الحالات (18 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ16 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية الوادي 14 إصابة جديدة، أما ولاية الجزائر العاصمة فقد سجلت 12 إصابة جديدة.

وفيما يلي الولايات التي سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية:

الجزائر: 33037 إصابة (+12)

وهران: 20506 إصابة (+16)

البليدة: 11792 إصابة (+2)

باتنة: 10332 إصابة (+9)

قسنطينة: 9966 إصابة (+18)

سطيف: 9377 إصابة (+0)

تيزي وزو : 8596 إصابة (+2)

بجاية: 6882 إصابة (+4)

تبسة : 5979 إصابة (+2)

جيجل : 5508 إصابة (+10)

المسيلة : 5325 إصابة (+2)

البويرۃ : 5114 اصابة (+4)

ورقلة : 4805 إصابة (+3)

بومرداس : 4618 إصابة (+2)

مستغانم : 4215 اصابة (+2)

تلمسان : 4197 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4067 إصابة (+0)

بسكرة : 3373 إصابة (+10)

تيبازة : 3276 إصابة (+0)

أم البواقي : 2856 إصابة (+4)

الوادي : 3746 إصابة (+14)

عنابة : 2690 إصابة (+2)

عين تموشنت : 2489 إصابة (+2)

الأغواط : 2485 إصابة (+5)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1918 إصابة (+3)

قالمة : 1878 إصابة (+2)

المدية : 1847 اصابة (+2)

غليزان : 1826 إصابة (+0)

سكيكدة : 1809 إصابة (+3)

تيارت : 1648 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1523 إصابة ( +3)

أدرار : 1351 إصابة (+1)

ميلة : 1264 إصابة (+1)

الطارف : 1264 إصابة (+1)

الشلف : 1261 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1080 إصابة (+0)

بشار : 866 إصابة (+3)

النعامة : 794 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+4)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 486 إصابة (+0)

تندوف : 435 إصابة (+0)

تمنراست : 262 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)