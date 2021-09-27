كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، في بيان لها، إن25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية تبسة سجلت أكبر الحالات (26 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 24 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية قسنطينة 13 إصابة جديدة، أما ولاية الجزائر العاصمة فقد سجلت 11 إصابة جديدة.

وفيمايلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33048 إصابة (+11)

وهران: 20530 إصابة (+24)

البليدة: 11792 إصابة (+0)

باتنة: 10339 إصابة (+7)

قسنطينة: 9979 إصابة (+13)

سطيف: 9388 إصابة (+11)

تيزي وزو : 8597 إصابة (+1)

بجاية: 6882 إصابة (+0)

تبسة : 6005 إصابة (+26)

جيجل : 5514 إصابة (+6)

المسيلة : 5325 إصابة (+0)

البويرۃ : 5114 اصابة (+0)

ورقلة : 4807 إصابة (+2)

بومرداس : 4620 إصابة (+2)

مستغانم : 4219 اصابة (+4)

تلمسان : 4198 إصابة (+1)

سيدي بلعباس : 4072 إصابة (+5)

بسكرة : 3380 إصابة (+7)

تيبازة : 3276 إصابة (+0)

أم البواقي : 2856 إصابة (+0)

الوادي : 2750 إصابة (+4)

عنابة : 2690 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2490 إصابة (+1)

الأغواط : 2485 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1928 إصابة (+10)

قالمة : 1878 إصابة (+0)

المدية : 1848 اصابة (+1)

غليزان : 1828 إصابة (+2)

سكيكدة : 1816 إصابة (+7)

تيارت : 1648 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1523 إصابة ( +0)

أدرار : 1352 إصابة (+1)

ميلة : 1267 إصابة (+3)

الطارف : 1264 إصابة (+0)

الشلف : 1261 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1080 إصابة (+0)

بشار : 866 إصابة (+0)

النعامة : 794 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+0)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 492 إصابة (+6)

تندوف : 435 إصابة (+0)

تمنراست : 262 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)