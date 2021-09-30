كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الجزائر 139310 متعاف، بعد تسجيل 114 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب آخر احصائية لوزارة الصحة، فإن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال نفس الفترة، في حين سجلت 28 ولاية أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (35 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية قسنطينة بـ 22 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية الجزائر العاصمة 12 إصابة جديدة، أما ولاية الوادي فقد سجلت 11 إصابة جديدة.

وفيمايلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات.

الجزائر: 33083 إصابة (+12)

وهران: 20607 إصابة (+35)

البليدة: 11800 إصابة (+2)

باتنة: 10357 إصابة (+6)

قسنطينة: 10036 إصابة (+22)

سطيف: 9404 إصابة (+6)

تيزي وزو : 8600 إصابة (+1)

بجاية: 6899 إصابة (+6)

تبسة : 6020 إصابة (+0)

جيجل : 5538 إصابة (+6)

المسيلة : 5341 إصابة (+1)

البويرۃ : 5123 اصابة (+4)

ورقلة : 4813 إصابة (+3)

بومرداس : 4627 إصابة (+2)

مستغانم : 4237 اصابة (+8)

تلمسان : 4203 إصابة (+1)

سيدي بلعباس : 4084 إصابة (+1)

بسكرة : 3398 إصابة (+4)

تيبازة : 3276 إصابة (+0)

أم البواقي : 2864 إصابة (+1)

الوادي : 2796 إصابة (+11)

عنابة : 2695 إصابة (+1)

عين تموشنت : 2495 إصابة (+1)

الأغواط : 2485 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1934 إصابة (+3)

قالمة : 1881 إصابة (+3)

المدية : 1852 اصابة (+2)

غليزان : 1828 إصابة (+0)

سكيكدة : 1825 إصابة (+3)

تيارت : 1667 إصابة (+2)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1525 إصابة ( +1)

أدرار : 1357 إصابة (+0)

ميلة : 1272 إصابة (+2)

الطارف : 1264 إصابة (+0)

الشلف : 1261 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1081 إصابة (+1)

بشار : 876 إصابة (+6)

النعامة : 797 إصابة (+3)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+0)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 661 إصابة (+1)

سعيدة : 493 إصابة (+0)

تندوف : 437 إصابة (+0)

تمنراست : 263 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)