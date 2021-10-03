كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، إن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية قسنطينة سجلت أكبر الحالات (18 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 17 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولايتا جيجل والوادي 12 إصابة جديدة في كل منهما، أما ولاية باتنة فقد سجلت 10 إصابات جديدة.

وفيما يلي إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات:

الجزائر: 33119 إصابة (+7)

وهران: 20655 إصابة (+17)

البليدة: 11810 إصابة (+1)

باتنة: 10382 إصابة (+10)

قسنطينة: 10082 إصابة (+18)

سطيف: 9417 إصابة (+3)

تيزي وزو : 8600 إصابة (+0)

بجاية: 6919 إصابة (+1)

تبسة : 6037 إصابة (+4)

جيجل : 5570 إصابة (+12)

المسيلة : 5346 إصابة (+0)

البويرۃ : 5127 اصابة (+0)

ورقلة : 4828 إصابة (+5)

بومرداس : 4637 إصابة (+4)

مستغانم : 4259 اصابة (+7)

تلمسان : 4206 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4091 إصابة (+5)

بسكرة : 3422 إصابة (+9)

تيبازة : 3277 إصابة (+0)

أم البواقي : 2876 إصابة (+6)

الوادي : 2828 إصابة (+12)

عنابة : 2696 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2496 إصابة (+0)

الأغواط : 2489 إصابة (+3)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1935 إصابة (+1)

قالمة : 1885 إصابة (+0)

المدية : 1859 اصابة (+0)

غليزان : 1838 إصابة (+2)

سكيكدة : 1827 إصابة (+2)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1526 إصابة ( +0)

أدرار : 1360 إصابة (+0)

ميلة : 1272 إصابة (+0)

الطارف : 1264 إصابة (+0)

الشلف : 1261 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1081 إصابة (+0)

بشار : 884 إصابة (+1)

النعامة : 800 إصابة (+1)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+1)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 493 إصابة (+0)

تندوف : 438 إصابة (+0)

تمنراست : 263 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)