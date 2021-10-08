كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، في بيان لها، إن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتان أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (27 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية قسنطينة بـ 17 إصابة جديدة.

وفيما يلي الولايات عدد الإصابات بكورونا حسب الولايات:

إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار الجمعۃ 08 أكتوبر 2021.

الجزائر: 33155 إصابة (+6)

وهران: 20760 إصابة (+27)

البليدة: 11819 إصابة (+4)

باتنة: 10418 إصابة (+8)

قسنطينة: 10147 إصابة (+17)

سطيف: 9438 إصابة (+0)

تيزي وزو : 8601 إصابة (+0)

بجاية: 6949 إصابة (+7)

تبسة : 6071 إصابة (+0)

جيجل : 5610 إصابة (+7)

المسيلة : 5370 إصابة (+3)

البويرۃ : 5149 اصابة (+1)

ورقلة : 4839 إصابة (+8)

بومرداس : 4638 إصابة (+0)

مستغانم : 4293 اصابة (+0)

تلمسان : 4211 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4107 إصابة (+2)

بسكرة : 3431 إصابة (+0)

تيبازة : 3278 إصابة (+0)

أم البواقي : 2886 إصابة (+7)

الوادي : 2853 إصابة (+3)

عنابة : 2703 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2502 إصابة (+1)

الأغواط : 2493 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1944 إصابة (+0)

قالمة : 1894 إصابة (+3)

المدية : 1862 اصابة (+0)

غليزان : 1840 إصابة (+0)

سكيكدة : 1831 إصابة (+1)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1532 إصابة ( +1)

أدرار : 1364 إصابة (+0)

ميلة : 1274 إصابة (+2)

الطارف : 1266 إصابة (+2)

الشلف : 1264 إصابة (+2)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1081 إصابة (+0)

بشار : 884 إصابة (+0)

النعامة : 800 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 495 إصابة (+0)

تندوف : 438 إصابة (+0)

تمنراست : 264 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)