كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتين اثنين أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن كل من ولايتي وهران وجيجل سجلا أكبر الحالات (13 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليهما ولاية الوادي بـ 10 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

2021 :

الجزائر: 33209 إصابة (+5)

وهران: 20902 إصابة (+13)

البليدة: 11836 إصابة (+1)

باتنة: 10463 إصابة (+2)

قسنطينة: 10229 إصابة (+9)

سطيف: 9461 إصابة (+1)

تيزي وزو : 8609 إصابة (+1)

بجاية: 6999 إصابة (+4)

تبسة : 6097 إصابة (+0)

جيجل : 5687 إصابة (+13)

المسيلة : 5385 إصابة (+0)

البويرۃ : 5165 اصابة (+0)

ورقلة : 4879 إصابة (+7)

بومرداس : 4657 إصابة (+3)

مستغانم : 4342 اصابة (+4)

تلمسان : 4232 إصابة (+2)

سيدي بلعباس : 4125 إصابة (+5)

بسكرة : 3440 إصابة (+0)

تيبازة : 3279 إصابة (+0)

أم البواقي : 2903 إصابة (+1)

الوادي : 2901 إصابة (+10)

عنابة : 2717 إصابة (+1)

عين تموشنت : 2515 إصابة (+1)

الأغواط : 2493 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1962 إصابة (+1)

قالمة : 1899 إصابة (+0)

المدية : 1869 اصابة (+0)

غليزان : 1862 إصابة (+3)

سكيكدة : 1838 إصابة (+0)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1536 إصابة ( +0)

أدرار : 1369 إصابة (+0)

ميلة : 1282 إصابة (+0)

الطارف : 1272 إصابة (+0)

الشلف : 1270 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1082 إصابة (+0)

بشار : 886 إصابة (+0)

النعامة : 809 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 498 إصابة (+0)

تندوف : 438 إصابة (+0)

تمنراست : 264 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)