كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتين اثنين أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية جيجل سجلت أكبر الحالات (22 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 12 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33411 إصابة (+5)

وهران : 21213 إصابة (+12)

البليدة: 11870 إصابة (+1)

باتنة: 10553 إصابة (+2)

قسنطينة: 10378 إصابة (+4)

سطيف: 9506 إصابة (+1)

تيزي وزو : 8646 إصابة (+3)

بجاية: 7085 إصابة (+3)

تبسة : 6162 إصابة (+0)

جيجل : 5885 إصابة (+22)

المسيلة : 5417 إصابة (+0)

البويرۃ : 5184 اصابة (+0)

ورقلة : 4904 إصابة (+1)

بومرداس : 4710 إصابة (+3)

مستغانم : 4470 اصابة (+2)

تلمسان : 4251 إصابة (+1)

سيدي بلعباس : 4174 إصابة (+3)

بسكرة : 3446 إصابة (+0)

تيبازة : 3288 إصابة (+2)

أم البواقي : 2924 إصابة (+1)

الوادي : 2910 إصابة (+0)

عنابة : 2729 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2555 إصابة (+0)

الأغواط : 2502 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1988 إصابة (+0)

قالمة : 1905 إصابة (+0)

المدية : 1904 اصابة (+3)

غليزان : 1900 إصابة (+1)

سكيكدة : 1850 إصابة (+0)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1552 إصابة ( +1)

أدرار : 1377 إصابة (+0)

ميلة : 1291 إصابة (+0)

الطارف : 1290 إصابة (+0)

الشلف : 1270 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1082 إصابة (+0)

بشار : 914 إصابة (+6)

النعامة : 813 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 731 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 501 إصابة (+0)

تندوف : 438 إصابة (+0)

تمنراست : 267 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)