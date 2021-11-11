كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر، 207624 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 115 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (20 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية الجزائر العاصمة بـ 14 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية باتنة 11 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33473 إصابة (+14)

وهران : 21314 إصابة (+20)

البليدة: 11876 إصابة (+0)

باتنة: 10569 إصابة (+1)

قسنطينة: 10406 إصابة (+6)

سطيف: 9527 إصابة (+3)

تيزي وزو : 8662 إصابة (+10)

بجاية: 7109 إصابة (+0)

تبسة : 6170 إصابة (+0)

جيجل : 5934 إصابة (+12)

المسيلة : 5426 إصابة (+1)

البويرۃ : 5194 اصابة (+8)

ورقلة : 4907 إصابة (+1)

بومرداس : 4719 إصابة (+4)

مستغانم : 4500 اصابة (+11)

تلمسان : 4258 إصابة (+3)

سيدي بلعباس : 4183 إصابة (+1)

بسكرة : 3446 إصابة (+0)

تيبازة : 3293 إصابة (+1)

أم البواقي : 2929 إصابة (+0)

الوادي : 2910 إصابة (+0)

عنابة : 2731 إصابة (+1)

عين تموشنت : 2555 إصابة (+0)

الأغواط : 2508 إصابة (+3)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1990 إصابة (+0)

المدية : 1914 اصابة (+4)

غليزان : 1908 إصابة (+2)

قالمة : 1905 إصابة (+0)

سكيكدة : 1853 إصابة (+3)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1553 إصابة ( +0)

أدرار : 1380 إصابة (+1)

ميلة : 1294 إصابة (+2)

الطارف : 1291 إصابة (+0)

الشلف : 1272 إصابة (+2)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1082 إصابة (+0)

بشار : 917 إصابة (+1)

النعامة : 814 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 732 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 501 إصابة (+0)

تندوف : 439 إصابة (+0)

تمنراست : 270 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)