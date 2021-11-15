كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات

بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في الجزائر، 142776 حالة شفاء، بعد تماثل 78 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر الحالات (17 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 16 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية جيجل 14 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33523 إصابة (+17)

وهران : 21397 إصابة (+16)

البليدة: 11887 إصابة (+6)

باتنة: 10594 إصابة (+9)

قسنطينة: 10418 إصابة (+4)

سطيف: 9549 إصابة (+7)

تيزي وزو : 8663 إصابة (+0)

بجاية: 7146 إصابة (+5)

تبسة : 6177 إصابة (+0)

جيجل : 6004 إصابة (+14)

المسيلة : 5435 إصابة (+7)

البويرۃ : 5209 اصابة (+4)

ورقلة : 4911 إصابة (+1)

بومرداس : 4735 إصابة (+2)

مستغانم : 4523 اصابة (+5)

تلمسان : 4261 إصابة (+1)

سيدي بلعباس : 4196 إصابة (+3)

بسكرة : 3447 إصابة (+0)

تيبازة : 3296 إصابة (+1)

أم البواقي : 2932 إصابة (+0)

الوادي : 2910 إصابة (+0)

عنابة : 2735 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2561 إصابة (+6)

الأغواط : 2508 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1999 إصابة (+3)

المدية : 1919 اصابة (+2)

غليزان : 1924 إصابة (+7)

قالمة : 1905 إصابة (+0)

سكيكدة : 1864 إصابة (+7)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1554 إصابة ( +1)

أدرار : 1383 إصابة (+1)

ميلة : 1296 إصابة (+0)

الطارف : 1291 إصابة (+0)

الشلف : 1274 إصابة (+2)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1082 إصابة (+0)

بشار : 920 إصابة (+0)

النعامة : 814 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 735 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 505 إصابة (+3)

تندوف : 442 إصابة (+0)

تمنراست : 270 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)