كورونا.. هكذا توزعت حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن

الوطني
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كورونا.. هكذا توزعت حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن
بقلم فوزية.م

كشفت، اليوم الجمعة، وزارة الصحة عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتوزعت حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1049 حالة

الجزائر : 883 حالة

وهران: 507 حالة

سطيف: 500 حالة

قسنطينة: 385 حالة

عين الدفلى: 362 حالة

تيبازة: 292 حالة

تلمسان: 246 حالة

بجاية: 232 حالة

برج بوعريريج: 217 حالة

ورقلة : 185 حالة

المدية: 180 حالة

عنابة : 169 حالة

أم البواقي : 167 حالة

تيارت : 156 حالة

تيزي وزو: 144 حالة

باتنة: 130 حالة

بشار : 128حالة

الجلفة: 128 حالة

المسيلة: 117 حالة

معسكر: 114 حالة

خنشلة: 112 حالة

بسكرة: 111 حالة

بومرداس: 110 حالة

سكيكدة: 109 حالة

عين تيموشنت: 94 حالة

غرداية : 91 حالة

أدرار : 90 حالة

سيدي بلعباس: 76 حالة

الشلف: 72 حالة

تيسمسيلت : 70 حالة

البويرة : 65 حالة

الوادي: 64 حالة

مستغانم: 62 حالة

الأغواط: 59 حالة

تبسة: 58 حالة

جيجل: 57 حالة

38-قالمة : 52 حالة

سوق أهراس: 50 حالة

ميلة : 48 حالة

النعامة: 48 حالة

غليزان :40 حالة

الطارف : 29 حالة

البيض : 28 حالة

تندوف : 14 حالة

سعيدة : 8 حالات

إليزي : 5 حالات

تمنراست: 5 حالات


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