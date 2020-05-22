كورونا.. هكذا توزعت حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن

كشفت، اليوم الجمعة، وزارة الصحة عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتوزعت حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1049 حالة
الجزائر : 883 حالة
وهران: 507 حالة
سطيف: 500 حالة
قسنطينة: 385 حالة
عين الدفلى: 362 حالة
تيبازة: 292 حالة
تلمسان: 246 حالة
بجاية: 232 حالة
برج بوعريريج: 217 حالة
ورقلة : 185 حالة
المدية: 180 حالة
عنابة : 169 حالة
أم البواقي : 167 حالة
تيارت : 156 حالة
تيزي وزو: 144 حالة
باتنة: 130 حالة
بشار : 128حالة
الجلفة: 128 حالة
المسيلة: 117 حالة
معسكر: 114 حالة
خنشلة: 112 حالة
بسكرة: 111 حالة
بومرداس: 110 حالة
سكيكدة: 109 حالة
عين تيموشنت: 94 حالة
غرداية : 91 حالة
أدرار : 90 حالة
سيدي بلعباس: 76 حالة
الشلف: 72 حالة
تيسمسيلت : 70 حالة
البويرة : 65 حالة
الوادي: 64 حالة
مستغانم: 62 حالة
الأغواط: 59 حالة
تبسة: 58 حالة
جيجل: 57 حالة
38-قالمة : 52 حالة
سوق أهراس: 50 حالة
ميلة : 48 حالة
النعامة: 48 حالة
غليزان :40 حالة
الطارف : 29 حالة
البيض : 28 حالة
تندوف : 14 حالة
سعيدة : 8 حالات
إليزي : 5 حالات
تمنراست: 5 حالات
التعليقات (0)