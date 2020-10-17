كورونا.. وزارة الداخلية تدعو إلى المزيد من اليقظة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، المواطنين إلى الحفاظ على سلامتهم والقضاء التام على وباء كورونا.

وطالبت الوزارة في بيان لها، إلى مرافقة التدابير التخفيفية المتخذة لاسيما المرتبطة بالاستئناف التدريجي للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وأوضح البيان أنه ينبغي على المواطنين مواكبة هذه الاجراءات بحس عال من المسؤولية والالتزام الصارم بالاجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

تابعا “على غرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجنب التجمعات، تفاديا للجوء من جديد الى التدابير الوقائية التي تم اقرارها سابقا”.

وذكرت الوزارة أنه منذ ظهور وباء كورونا كوفيد-19 مطلع السنة الجارية اعتمدت السلطات العمومية مقاربة استباقية.

وجندت الوزارة –حسب ذات البيان- كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لاحتواء الوباء ومكافحة انتشاره بالاعتماد الصارم على تدابير احترازية.

وأضاف البيان بأن هذه التدابير المتخذة سمحت منذ أشهر بتحقيق استقرار ملحوظ للوضعية الصحية وتفادي سيناريوهات معقدة مثل عديد الدول.

مضيفا “إلا أنها لم تمنع من تسجيل ضحايا من المواطنين ومختلف الأسلاك المهنية سيما منتسبي السلك الطبي”.