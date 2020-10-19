كورونا.. وزير التربية يدعو إلى التعايش مع الوباء

دعا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إلى حتمية التعايش مع وباء كورونا والتكيف مع الوضعية الصحية.

وأوضح واجعوط، أن على الجميع التأقلم مع وباء كورونا ، في انتظار انجلائه أو إيجاد لقاح مناسب له.

وقال الوزير إنه بات من الضروري، التفكير والتخطيط وتنفيذ استراتيجيات لإعادة فتح المؤسسات التعليمية، واستئناف الدراسة بها واستمراريتها.

وطالب واجعوط، إلى ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ، الأساتذة وجميع المستخدمين والحرص على سلامتهم وجعل ذلك أولوية الأولويات.

كما ألزم وزير التربية، استئناف الدراسة حضوريا بالقدر الممكن والحجم الزمني المتاح، والعمل الدؤوب للطاقم التربوي على توعية التلاميذ.

وأكد الوزير، على مديري التربية، بضرورة الاحترام الصارم للبروتوكول الوقائي الصحي والالتزام بتنفيذ كل ما جاء فيه من إجراءات وقائية.

وقال واجعوط إن التعليم رسالة سامية قبل أن تكون وظيفة وكل من يعمل بالمجال عليه ادراك عظم المسؤولية وثقل الأمانة.

وترأس وزير التربية الوطنية، ا محمد واجعوط، يوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، الجزائر، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية.

وجرت الندوة عبر تقنية التحاضر المرئي، بمشاركة مديري التربية الـ50 للولايات، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

وتأتي الندوة يومين قبيل الدخول المدرسي بالنسبة للطور الابتدائي للسنة الدراسية 2020-2021، والمقرر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020.