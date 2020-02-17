كورونا.. وزير الصحة يؤكد إجراء مراقبة صارمة بجميع مطارات الجزائر

أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، إن مراقبة صارمة وتلقائية سارية على مستوى جميع مطارات الجزائر، بسبب فيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش لقاء الحكومة بالولاة، أن كاميرات حرارية تكشف على درجات الحرارة الجسدية غير العادية، متوفرة على مستوى جميع مطارات البلاد.

وتستعمل هذه الكاميرات الحرارية، لأجل ضمان مراقبة دائمة وتلقائية للمسافرين الذين يصلون أو الذين يعبرون تلك المطارات.

وذكر الوزير، بأنه لم يتم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا بالجزائر حتى الآن.

وأضاف الوزير أن الرعايا الجزائريين والليبيين والموريتانيين الذين تم نقلهم من ووهان الصينية، قد عادوا إلى منازلهم، بعدما تم السماح لهؤلاء بمغادرة فندق الرايس بالجزائر العاصمة، أين تم عزلهم لمدة أسبوعين.