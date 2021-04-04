كورونا: ولاية واحدة فقط تسجل أزيد من 10 حالات.. و28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة

شهدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة تراجعا محسوسا.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فان 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفي المقابل سجلت 19 ولاية أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولاية واحدة فقط أزيد من 10 حالات.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 20 مريضا على مستوى العناية المركزة، يضيف المصدر نفسه

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 98 إصابة جديدة، 3 حالات وفاة، و83 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .