كورونا.. ولايتي العاصمة وتيزي وزو تسجلان أكبر حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر 51213، بعد تسجيل 146 حالة جديدة اليوم الإثنين.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر حصيلة بـ 29 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، تليها ولاية تيزي وزو بـ 11 حالة جديدة، في حين سجلت كل من ولايات البليدة، وهران وجيجل 10 إصابات جديدة.

فيما لم تشهد 19 ولاية أي حالة جديدة بهذا الوباء.

وفيمايلي الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات:

الجزائر: 5724 +29

تيزي وزو: 1245 +11

جيجل : 1053 +10

البليدة: 4133 +10

وهران: 3949 + 10