كورونا يتسبب في وفاة أكثر من 80 ألف شخص في فرنسا منذ انتشار الوباء

تسبب فيروس كورونا أكثر من ثمانين ألف شخص في فرنسا منذ بداية انتشاء الوباء في البلاد، هذا بعد تسجيل أكثر من 700 وفاة جديدة بالوباء أمس يومي الاثنين والثلاثاء

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ أول ظهور لكوفيد-19 بفرنسا 3,3 مليون شخص، بينما تلقى أكثر من مليونين و353 ألف شخص اللقاح المضاد للوباء.

وتجاوزت أرقام رسمية نشرتها الحكومة الفرنسية على موقعها مساء امس الثلاثاء عتبة ثمانين ألف وفاة بفيروس كورونا إثر إحصاء أكثر من 700 وفاة جديدة في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقالت الإدارة العامة للصحة التي تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء إن 439 مريضا بكوفيد-19 توفوا في المستشفى بين الإثنين والثلاثاء.

وأحصي ما لا يقل عن 3,3 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بينها نحو 18 ألفا في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتظهر الأرقام الرسمية أيضا أن أكثر من مليونين و353 ألف شخص تلقوا اللقاح في فرنسا منذ بدء حملة التلقيح نهاية ديسمبر.

وقد تلقى 1,9 مليون شخص الجرعة الأولى (3,1 في المئة من تعداد السكان) فيما تلقى 366 ألفا و733 شخصا الجرعتين الأولى والثانية.