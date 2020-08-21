كورونا يتسلل إلى تشكيلة نيس ويهدد بوداوي وعطال

كشف نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة، عن ظهور نتائج ايجابية لفحص كورونا الذي خضع له لاعبين من الفريق.

وأكد المدرب باتريك فييرا، خلال ندوته الصحفية، عن تعرض لاعبين اثنين من الفريق للإصابة بفيروس كورونا، دون كشفه لهويتهما.

وأوضح فييرا، في ذات الخصوص، أن اللاعبان يتواجدان تحت مراقبة طبيب الفريق، وسيخضعان لفترة العزل الصحي.

ويتواجد الدوليان الجزائريان هشام بوداوي، ويوسف عطال، تحت تهديد فيروس كورونا، على غرار بقية زملائهم في نادي نيس.

ومن المرتقب أن يخض عطال، ومواطنه بوداوي، بالإضافة لطاقم ولاعبي نيس، لفحوصات جديدة، للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى في الفريق، عشية انطلاق الموسم الجديد لليغ1.