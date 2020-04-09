كورونا يحصد أرواح نحو 2OOO شخص في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، خلال اليوم الأخير بنحو 2000 حالة وفاة جديدة.

وتظهر بيانات جامعة جونز هوبكينس الأمريكية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء، ارتفعت حتى الساعة الـ21:30 بالتوقيت المحلي بـ1965 حالة جديدة، لترتفع إلى 14768.

وتخطت الولايات المتحدة بذلك إسبانيا، وصعدت إلى المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة من حيث عدد الوفيات.

وحتى الساعة الـ08:00 من صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينيتش، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة 432132 شخصا.