كورونا يخطف أربعة جنود من الجيش الأبيض في يوم واحد

انتقل الى رحمة الله تعالى، أربعة جنود من الجيش الأبيض في يوم واحد، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وحسب بيان المؤسسة العمومية الإستشفائية الشهيد أحميدة بن عجيلة بالاغواط، فقد توفي خلال 24 ساعة الأخيرة، الطبيب طارق بن ناجي طبيب عام بباتنة، والطبيبة صياح أميرة 29 سنة طبيبة عامة بمستشفى عين أزال بسطيف.

كما خطف كورونا الممرض البشير علي شيكوش العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة، والدكتور تميم رابح جراح و رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في البليدة .

وقدم مستشفى أحميدة بن عجيلة تعازيه الخالصة لعمال قطاع الصحة و لعائلات الضحايا، متمنيا من المولى عز وجل أن يلهم ذوهم الصبر والسلوان.