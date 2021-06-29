كورونا يخطف جُندياً جديدا من صفوف الجيش الأبيض

يواصل الفيروس التاجي، حصد الأرواح من صفوف الجيش الأبيض بالجزائر، وآخر ضحاياه الأستاذ الدكتور فضيل مخباط.وهو طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي بالبليدة.

ورحل الدكتور فضيل مخباط عن عالمنا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو الذي ساهم في محاربته على مدار أكثر من سنة منذ إكتشاف أولى الحالات في الجزائر.ونعت إذاعة المدية، الدكتور فضيل مخباط عبر منشور على صفحتها بفايسبوك.

وجاء في المنشور: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.تلقت أسرة إذاعة المدية وعلى رأسها السيدة رشيدة قاسم مديرة الاذاعة نبأ وفاة البرفيسور الدكتور مخباط فضيل.وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة المرحوم.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

كما ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، برسائل التعزية لأسرة الدكتور الراحل، من قبل زملائه في المهنة وطلبته والذين تلقوا خبر وفاته بحزن كبير.وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، قد كشف الشهر الماضي، أن الجزائر فقدت منذ بداية الجائحة.نحو 168 من الأطباء وأطقم التمريض، الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء.