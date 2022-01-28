كورونا يخطف رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى فرانس فانون بالبليدة
شعيت بعد صلاة الجمعة جنازة الشهيد البروفيسور رابح بوحامد رئيس كلية الطب بجامعة البليدة 1 سابقا. ورئيس مصلحة الانعاش بمستشفى فرنس قانون بالبليدة. والذي وفته المنية صباح الخميس بعد إصابته بوباء كورونا.
الجنازة حضرها رفقاء الفقيد وعدد من الأطباء وعمال الصحة. حيث ووري الأستاذ رابح الثرى في جو مهيب بمقبرة سيدي حلو بالبليدة.
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كورونا يخطف مديرة مستشفى بئر طرارية
انتقلت إلى رحمة الله، اليوم الخميس، كريمة سي محند، مديرة مستشفى بئر طرارية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وقد قدمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعازيها لعائلة الفقيدة والطاقم الطبي جاء فيها. “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة. نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله سي محند كريمة مديرة المؤسسة الاستشفائية العمومية جلالي بلخنشير (بئر طرارية)”.
وبهذه الفاجعة تقدم وزير الصحة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة. بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيدة وكل زملائها في المهنة وأسرة المؤسسة الاستشفائية العمومية جلالي بلخنشير. متضرعا للمولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسعة، ويدخلها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
وجاء في التعزية أيضا “لقد كانت الفقيدة مثالا للنبل والعطاء والالتزام وروح المسؤولية. وحب العمل كما عرفت بسمة التواضع وحب الناس”.
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أكدت المديرة العامة لمركز خودانوفا لتصحيح المناعة الروسية، الدكتورة لودميلا لابا، أنه حتى إذا أصيب الشخص المطعم ضد كورونا بالمرض فإن مسار الفيروس يكون خفيفا.
وقالت الطبيبة، في حديث لراديو “سبوتنيك”، أن التطعيم ضد عدوى الفيروس التاجي المستجد، يخفض من احتمال الإصابة بمرض كوفيد-19.
مشيرة في نفس الوقت، إن التطعيم لا يستبعد الإصابة بكورونا، أي أن التطعيم لا يضمن وقاية 100 بالمئة، ولكنه يجعل مسار المرض خفيفا ولا يستمر أكثر من ثلاثة أيام.
وأوردت الدكتورة: “جميع المرضى يشكون من الضعف والتعب وفرط التعرق ومن صداع وآلام في المفاصل. ولكن هذه الأعراض تختفي لدى الأشخاص المطعمين خلال 1-3 أيام. كما أن درجة الحرارة لدى المطعمين قد ترتفع أيضا ولكن ليوم واحد فقط. وعموما لا يحتاجون إلى أي علاج”.
كما أكدت الدكتورة، إن التطعيم، يمنع الإصابة بالشكل الحاد من مرض “كوفيد-19”.
فيما يستمر مرض الشخص غير مطعم، على الأقل عشرة أيام ليتعافى منه.