كورونا يخطف رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى فرانس فانون بالبليدة

انتقلت إلى رحمة الله، اليوم الخميس، كريمة سي محند، مديرة مستشفى بئر طرارية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقد قدمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعازيها لعائلة الفقيدة والطاقم الطبي جاء فيها. “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة. نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله سي محند كريمة مديرة المؤسسة الاستشفائية العمومية جلالي بلخنشير (بئر طرارية)”.

وبهذه الفاجعة تقدم وزير الصحة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة. بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيدة وكل زملائها في المهنة وأسرة المؤسسة الاستشفائية العمومية جلالي بلخنشير. متضرعا للمولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسعة، ويدخلها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وجاء في التعزية أيضا “لقد كانت الفقيدة مثالا للنبل والعطاء والالتزام وروح المسؤولية. وحب العمل كما عرفت بسمة التواضع وحب الناس”.

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