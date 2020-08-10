كورونا يخطف رئيس مصلحة طب النساء بمستشفى زرالدة

إنتقل إلى رحمة الله، البروفيسور عميور عبد الرحمان، رئيس مصلحة طب النساء والتوليد ورئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية العمومية لزرالدة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقدم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، تعازيه الخالصة، نيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة، لعائلة الفقيد وكل زملائه.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقى البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، نبأ وفاة المغفور له البروفيسور عميور عبد الرحمان رئيس مصلحة طب النساء والتوليد ورئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية العمومية لزرالدة”.

وأضاف الوزير: “وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة، لعائلة الفقيد وكل زملائه في المهنة، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة”.