كورونا يخطف طبيبة بمستشفى عين آزال في سطيف
انتقلت إلى رحمة الله، اليوم السبت، الدكتورة صياح اميرة، طبيبة عامة بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة عين آزال.
وتوفيت الطبيبة صاحبة 29 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمصلحة الإنعاش في مستشفى سعادنة عبد النور.
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انتقلت إلى رحمة الله، اليوم السبت، الدكتورة صياح اميرة، طبيبة عامة بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة عين آزال.
وتوفيت الطبيبة صاحبة 29 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث…
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