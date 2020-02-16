كورونا يخطف عالما بارزا في الهندسة الطبية

توفي العالم الصيني البارز في مجال الهندسة الطبية، دوان تشنغتشنغ، جراء إصابته بفيروس كورونا القاتل، أمس السبت.

وحسب ما أورده موقع “سكاي نيوز العربية”، فإن العالم في أكاديمية الهندسة الصينية، البالغ من العمر 86 عاما، توفي أمس السبت.

وابتكر العالم، اختراعات عديدة أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين “غاما”، الذي يستخدم لعلاج الأورام والتشوهات الوعائية.

وذكرت الصين، اليوم الأحد، أنها كشفت عن 2009 حالة جديدة مصابة بالفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 68500.

بينما ظل معدل الوفيات مستقرا عند 142 حالة وفاة جديدة، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا حتى الآن 1665 إجمالا، حسب ذات المصدر.