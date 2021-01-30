كورونا يخطف عضو مجلس الأمة سمير قاسيمي

إنتقل الى رحمة الله، اليوم السبت، عضو مجلس الأمة، سمير قاسيمي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وسيوارى الفقيد سمير قاسيمي الثرى، ظهر اليوم السبت، بمقبرة البليدة.