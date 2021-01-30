كورونا يخطف عضو مجلس الأمة سمير قاسيمي

وسيوارى الفقيد سمير قاسيمي الثرى، ظهر اليوم السبت، بمقبرة البليدة.
أفادت مصالح الحماية المدنية، أن خلال الساعات الأولى من يوم السبت، تدخلت من أجل نقل جثة غريق بولاية تيبازة.
وأضاف بيان من المصلحة، أن جثة الغريق…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم السبت، من هبوب رياح جد قوية تخص السواحل الوسطى والغربية.
وستكون الرياح التي ستصل إلى 90 كم/سا، مرتقبة…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كم/ سا، على المناطق الشمالية.
وستكون الرياح مرتقبة، بداية من منتصف نهار اليوم…
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