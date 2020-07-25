كورونا يخطف “فنان الزمن الجميل” مروان محفوظ

إنتقل إلى رحمة الله، الفنان اللبناني القدير، مروان محفوظ، مساء اليوم السبت، في سوريا، عن عمر ناهز 80 عاما.

وحسب موقع “الفن”، أدخل “فنان الزمن الجميل” إلى المستشفى، بعد تعرض رئتيه لضرر كبير، إضافة إلى حمى وسعال وألم في الجسم، ليتبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأحيا الفنان الراحل، في 23 جوان الماضي، أمسية غنائية في دار الأسد للثقافة والفنون، وبقي في دمشق حتى وافته المنية.

وإشتهر الفنان الراحل، بعدة أغاني، من أشهرها “يا سيف عالإعدا طايل” و”خايف كون عشقتك وحبيتك”.

وشارك الراحل، مع الأخوين رحباني في كل المسرحيات التي قدماها، منها “دواليب الهوا”، و”أيام فخر الدين”، و”هالة والملك”، و”الشخص” وغيرها.

كما شارك محفوظ، في فيلم الأخوين رحباني “سفر برلك”، وقام ببطولة فيلم “فتيات حائرات”.