كورونا يسجن الإيطاليين في منازلهم

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، عن فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء: “يجب تغيير عاداتنا ويجب أن نضحي بشيء ما لصالح إيطاليا كلِّها، لهذا نتخذ الآن تدابير أكثر صرامة”.

وتابع كونتي: “سأوقع القرار الجديد، الذي يمكن تلخيصه بعبارة إبقى في المنزل، لم تعد هناك مناطق حمراء هناك إيطاليا يجب أن نحميها فقط”.

أضاف المتحدث ذاته: “يجب أن نتجنب السفر ما لم يكن لأسباب عمل أو صحية أو أي شيء ضروري ونحظر التجمعات الكبيرة”.

وإختتم كونتي: “لدينا أيضًا تدابير أكثر صرامة بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية وعلى المشجعين قبول ذلك”.