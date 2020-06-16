“كورونا” يصيب أزيد من 8 ملايين شخص ويودي بحياة أكثر من 436 ألف مصاب

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” حتى اليوم الثلاثاء، عتبة الـ 8 ملايين مصاب عبر العالم، تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية بـمليونين و 114 ألف مصاب.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن جامعة “هوبكنز” الأمريكية المتخصصة في إحصاء إصابات “كورونا”، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة عالميا بلغ 8 ملايين و 34 ألفا و 461 مصاب.

وبلغت حصيلة الوفيات 436 ألفا و 899 وفاة، حصدت منها أمريكا كأكبر بلد موبوء أزيد من 116 ألف وفاة، تليها البرازيل بـ 44 ألف حالة ثم روسيا بـ 7091 وفاة.

غير أن الملحوظ في دائرة تفشي جائحة “كورونا”، هو ما يتم تسجيله في الهند من أعداد مرعبة في حالات الإصابة، حيث صارت رابع بلد موبوء في العالم بتسجيلها أكثر من 343 ألف إصابة و 10 آلاف وفاة.