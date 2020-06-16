“كورونا” يصيب أزيد من 8 ملايين شخص ويودي بحياة أكثر من 436 ألف مصاب

أخبار العالم
  • -
  • 0
“كورونا” يصيب أزيد من 8 ملايين شخص ويودي بحياة أكثر من 436 ألف مصاب
بقلم معين تيت

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” حتى اليوم الثلاثاء، عتبة الـ 8 ملايين مصاب عبر العالم، تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية بـمليونين و 114 ألف مصاب.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن جامعة “هوبكنز” الأمريكية المتخصصة في إحصاء إصابات “كورونا”، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة عالميا بلغ 8 ملايين و 34 ألفا و 461 مصاب.
وبلغت حصيلة الوفيات 436 ألفا و 899 وفاة، حصدت منها أمريكا كأكبر بلد موبوء أزيد من 116 ألف وفاة، تليها البرازيل بـ 44 ألف حالة ثم روسيا بـ 7091 وفاة.
غير أن الملحوظ في دائرة تفشي جائحة “كورونا”، هو ما يتم تسجيله في الهند من أعداد مرعبة في حالات الإصابة، حيث صارت رابع بلد موبوء في العالم بتسجيلها أكثر من 343 ألف إصابة و 10 آلاف وفاة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=836664

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com