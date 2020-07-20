كورونا يضرب بقوة في العاصمة وإرتفاع الإصابات بـ19 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 607 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1087 حالة وفاة، كما أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 349 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 16400 حالة.

كما أكد الإحصائيات أن ولاية وهران تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها العاصمة متبوعة بسطيف.

وخلال 24 ساعة الأخيرة شهدت 19 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

الجزائر: +81

البليدة: +50

الجلفة: +40

سطيف: +40

باتنة: +31

تيزي وزو: +23

أدرار: + 21

مستغانم: +20

تيارت: +20

المسيلة: + 18

تلمسان: + 15

المدية: + 15

نعامة: + 16

تيبازة: +12

البويرة: + 12

سيدي بلعباس: +12

تبسة: + 11

عين تموشنت: +10

البيض: + 10