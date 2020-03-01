كورونا يضرب دولًا جديدة في أوروبا وأول وفاة في أستراليا

عرفت أستراليا أول وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما وصل الوباء إلى عدد جديد من الدول الأوروبية.

وكشفت الحكومة الإيرلندية، أمس السبت، عن أول إصابة بكورونا تم تشخيصها لدى إيرلندي عائد من شمال إيطاليا.

وشهدت لوكسمبورغ أيضًا تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء الأمس.

وذكرت لينير خلال مؤتمر صحفي إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا ببلجيكا، مضيفة أن المريض أظهر الأعراض “في بداية الأسبوع”.

كما أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، عن وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد بمستشفى في مدينة بيرث، وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.

وقال اندرو روبرتسون مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية للصحفيين: “نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا”.