كورونا يطرق أبواب الاليزيه.. زوجة ماكرون في الحجر الصحي

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كورونا يطرق أبواب الاليزيه.. زوجة ماكرون في الحجر الصحي
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الاثنين، وضع زوجة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في الحجر الصحي، بعد مخالطتها شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، كانت بريجيت على اتصال يوم الخميس 15 أكتوبر بشخص، تم الاعلان عن إصابته بكورونا اليوم الاثنين.

وأفادت التقارير الاعلامية أن الشخص الذي ثيثت إصابته بفيروس كورونا تظهر عليه أعراض المرض.

وفقًا لتوصيات السلطات الصحية الفرنسية، سيتم وضع زوجة الرئيس الفرنسي في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وأكدت ذات المصادر الاعلامية أنه لم تظهر على بريجيت ماكرون أي أعراض للمرض حتى الآن.


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