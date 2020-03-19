كورونا ينتشر بـ 16 ولاية وهذه أسباب الوفيات

كشفت المديرة الفرعية المكلفة بالأمراض المتنقلة، سامية حمادي، اليوم الخميس، عن انتشار فيروس كورونا عبر 16 ولاية.

وحسب حمادي، فقد تم تسجيل 47 حالة بالبليدة، حالتين بمعسكر، 12 حالة بالعاصمة،6 حالات بتيزي وزو، حالة بسوق اهراس، 5 حالات بسكيكدة، حالة بأدرار، حالة بالبويرة، حالة ببرج بوعريريج، حالتين ببجاية، حالة بالوادي، حالتين ببومرداس، حالة بالمدية، حالة بسطيف، حالة بتيسمسيلت، حالة بوهران.

وقالت حمادي إن أغلبية المصابين بكورونا، كانوا مسافرين ببلدان اجنبية، أو كانوا على اتصال مع مصابين بالفيروس، مشيرة أن أغلبيتهم من فرنسا وإسبانيا.

أما فيما يخص الوفيات، أوضحت المديرة الفرعية المكلفة بالأمراض المتنقلة، أن 6 وفيات كانت لديهم أمراض مزمنة، وحالتين سجلتا بعد وفاتهم، حيث بعد القيام بتشريح الجثة تبين إصابتهم بكورونا، فيما يتم التحقيق في أسباب الوفاة التاسعة.

وأشارت حمادي أن أصغر حالة مصاب بفيروس كورونا، سجلت لدى شخص يبلغ من العمر 47 سنة.