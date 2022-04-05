كورونا ينتشر مجددا في الصين

تعرف الصين، انتشارا جديدا لكورونا، حيث سجل البر الرئيسي أمس الإثنين 1173 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن من بين حالات الإصابة المحلية المذكورة سجلت 792 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد.

كما تم تسجيل 268 حالة في مدينة شنغهاي، و17 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ. و62 حالة إصابة جديدة وافدة في أرجاء البر الرئيسي.

وتم تسجيل 15355 حالة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 15239 حالة محلية و116 حالة وافدة، وفقا للجنة.

ومن بين الحالات بدون أعراض، تم الإبلاغ عن 13086 حالة في شنغهاي و1680 في جيلين.

كما تم تسجيل تعافي 1899 مريضا، فيما لا يزال في مستشفيات البر الرئيسي حاليا 25060 مريضا، يتلقون العلاجات الطبية المناسبة. بينهم 63 مريضا في حالات صحية خطيرة.

هذا ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بكوفيد-19. فيما يبقى العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ تفشي الجائحة في الصين عند 4638 شخصا.

كما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 157378 حالة، حتى يوم الاثنين.

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