كورونا ينهي حياة ممرضة بمؤسسة الصحة الجوارية بعين الكبيرة في سطيف

انتقلت الى رحمة الله، ليلة الأربعاء إلى الخميس، ممرضة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية للصحة الجوارية ببلدية عين الكبيرة في سطيف متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وحسب ما أورده مسؤولو القطاع للتلفزيون العمومي، الفقيدة تبلغ من العمر 48 سنة، وهي زوجة ممرض متقاعد من ذات المؤسسة الصحية.

وتوفيت الممرضة بمصلحة الانعاش في المركز الاستشفائي محمد عبد النور سعادنة، والذي نقلت إليه الثلاثاء المنصرم بعد تدهور حالتها.

وسيوارى جثمان الممرضة الثرى بعد تنظيم وقفة ترحم وإقامة صلاة الجنازة بساحة المركز الاستشفائي الجامعي.