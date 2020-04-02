كورونا ينهي حياة نجم عالمي كان مرشحا لجائزة الأوسكار

فن وثقافة
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كورونا ينهي حياة نجم عالمي كان مرشحا لجائزة الأوسكار
بقلم نادية بن طاهر

توفي الموسيقي آدم سليزنجز، المغني وكاتب الأغاني للسينما والتلفزيون، عن عمر يناهز 52 عامًا، بسبب فيروس كورونا.

وجاء في بيان لمحامي فرقة الروك “Fountains of Wayne”: “كما يعلم الكثير منكم، تم إدخال آدم إلى المستشفى مُصابًا بكوفيد -19”.

وأضاف البيان، الذي نقلته “CNN”: “على الرغم من أنه كان يقوم ببعض التحسينات الصغيرة خلال الأيام القليلة الماضية، كانت حالته حرجة، وكان غير قادر في النهاية على التعافي من مضاعفات الوباء”.

وكتب وأنتج شليزنجر موسيقى برنامج “Crazy Ex-Girlfriend”، وفاز بالعديد من جوائز إيمي، وكان مرشحًا لجائزة أوسكار.


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