كورونا يودي بحياة الوالي السابق محمد حجار
انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، الوالي السابق محمد حجار بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
الفقيد توفي بمستشفى فرانز فانون بالبليدة.
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انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، الوالي السابق محمد حجار بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
الفقيد توفي بمستشفى فرانز فانون بالبليدة.
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