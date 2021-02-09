كورونا يودي بحياة الوالي السابق محمد حجار

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كورونا يودي بحياة الوالي السابق محمد حجار
بقلم عاصم بوخاري

 انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، الوالي السابق محمد حجار بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

الفقيد توفي بمستشفى فرانز فانون بالبليدة.

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