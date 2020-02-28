كورونا يودي بحياة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم

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كورونا يودي بحياة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم
بقلم نسرين محفوف

أعلنت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، وفاة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم، إلهام شيخي، بمحافظة قم، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وتعتبر هذه أول حالة وفاة تسجل بين الرياضيين في إيران، منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلن في وقت سابق امس الخميس، عن إصابة كل من معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، ومجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجريت لإيرج حريرجي نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس كورونا.


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