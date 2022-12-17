كورونا.. 0 وفيات و4 حالات جديدة

أفادت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، عن عدم تسجيل اية وفيات جراء وباء كورونا. كما أشارت إلى ظهور 4 حالات جديدة وتماثل 3 آخرين للشفاء وهذا خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين، ذكر بيان وزارة الصحة، أن مريضين اثنين متواجدين في العناية المركزة. مشيرة إلى أن الحصيلة الكاملة الأرقام تخص الحالات المصرح عنها وكذا نتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 652 مليونا و265 ألفا و740 حالة.

زوحسب بيانات ذكرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، يوم الجمعة، بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم 6 ملايين و663 ألفا و361 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 99.8 مليون حالة.

في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.8 مليون إصابة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بأكثر من مليون و87 ألف حالة.

وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ691 ألفا و652 وفاة. ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و663 حالة وفاة.