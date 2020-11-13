كورونا..10 ولايات لم تسجل أية حالة جديدة و20 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات

نشرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا كوفيد-19 في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 867 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,9 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أنه خلال 24 ساعة الأخيرة أيضا، سجلت 28 ولاية أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 10 ولايات أية حالة جديدة، بينما سجلت 20 ولاية أكثر من 10 حالات.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 14 وفيات جديدة .

هذا وقد تماثل 402 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي النتعافين من كورونا، إلى 43.779، بالمقابل

يتواجد حاليا 52 مريضا على مستوى العناية المركزة.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى ، اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.