كورونا: 13 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات ووهران تتصدر عدد الإصابات

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 503 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 25 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 193.674 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 5121 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 392 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 131.535 حالة. بينما يتواجد 33 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 13 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتصدرت ولاية وهران عدد الإصابات خلا 24 ساعة الاخيرة بـ72 إصابة جديدة. لتليها بولاية سيدي بلعباس بـ 70 إصابة.

بينما جاءت ولاية باتنة بـ 42 إصابة متبوعة بالعاصمة بـ 37 إصابة جديدة .

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.