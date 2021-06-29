كورونا.. 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 23 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 10 ولايات أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 27 مريضا على مستوى العناية المركزة.
والجدير بالذكر، إلى أن الجزائر قد سجلت اليوم 389 إصابة جديدة، 9 حالات وفاة، و243 حالة شفاء.
ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
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