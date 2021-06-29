كورونا.. 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
كورونا.. 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة
بقلم خالد زوبيري

 كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن 16 ولاية  لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن  23 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 10 ولايات أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 27 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى أن الجزائر قد سجلت اليوم 389 إصابة جديدة، 9 حالات وفاة، و243 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1015280

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com