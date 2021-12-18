كورونا.. 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 214.330 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6.175 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 185 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 147.263حالة. بينما يتواجد 27 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 7 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.