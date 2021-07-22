قناة النهار “عبد الحفيظ بودراهم :” الفيروس ينتشر بطريقة رهيبة يجب تحضير الفنادق.. ربي يستر بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2021 - 12:11 تحديث في 22 جويلية 2021 - 16:06 كورونا شارك غرِّد 5122 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963265 كورونا اقرأ أيضا صحة: وضعية وبائية مقلقة.. كورونا تفرض حالة تأهب قصوى في المستشفيات قناة النهار 03 جويلية بعد نية BP بيع أسهمها.. VEON تغادر الجزائر.. أي مستقبل للإستثمار الأجنبي؟ قناة النهار 02 جويلية البروفيسور مصطفى خياطي: العدوى في إفريقيا لم تكن بنفس الشراسة كأوروبا والأبحاث متواصلة لتفسير ذلك قناة النهار 03 جويلية أحوال الطقس / نشرية خاصة تحــر من إستمرار موجة حر تخص المناطق الجنوبية قناة النهار 04 جويلية