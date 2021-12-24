كورونا.. 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 16 ولاية سجلت أقل من 10 حالات بكورونا، فيما سجلت 12 ولايات أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 34 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.

كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة كورونا.