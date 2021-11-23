كورونا : 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 22 ولاية سجلت أقل من 10 حالات بكورونا، فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 21 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى أن الجزائر قد سجلت اليوم 163إصابة جديدة بفيروس كورونا، 5 حالات وفاة، و103حالة شفاء.

كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة كورونا.

طالع أيضا: صنهاجي: كل المؤشرات الوبائية تُنذر بموجة رابعة محتملة هذا وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، أن كل مؤشرات الوضعية الوبائية الحالية تنذر بموجة رابعة محتملة. وأضاف صنهاجي في تصريح لوكالة الأنباء، أن تسجيل موجة رابعة محتملة بالجزائر. مستندا في ذلك بالتجربة التي مرت بها بعض الدول الأوروبية التي سجلت موجة رابعة. وأكد صنهاجي، أن المؤشرات العلمية من خلال معطيات المصالح الإستشفائية للانعاش والمعاينات الطبية إلى جانب نسبة انتشار الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة تنذر بخطر حدوث موجة رابعة بالجزائر. وكشف في ذات السياق، أن مؤشر نقل العدوى قد تجاوز الحالة الواحدة خلال الأيام الأخيرة. داعيا إلى التحلي بالحيطة والحذر والإستعداد لمواجهة هذه الوضعية الوبائية في حالة وقوعها. وعبّر البروفسور صنهاجي من جهة أخرى عن أسفه لبلوغ نسبة ضئيلة من التلقيح بالجزائر. كما تخوّف من خطورة الوضعية الوبائية وصعوبة المواجهة في حالة تسجيل موجة محتملة رابعة. طالع أيضا: كورونا في الجزائر.. 172 إصابة و4 وفيات أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 210720 إصابة. كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6031، بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. هذا وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 143532، فيما يقبع حاليا 21 مريضا بالعناية المركزة. يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

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