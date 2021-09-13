كورونا.. 233 إصابة جديدة و18 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. حيث سجلت الجزائر انخفاضا مقارنة بحصيلة أمس، أين تم تسجيل 246 إصابة.

وحسب لجنة متابعة تفشي كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 200301 . فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5596، بعد تسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 198 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 136860. فيما يتواجد 29 مريضا بمصلحة العناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع. بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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