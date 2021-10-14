كورونا.. 24 إصابة جديدة بقسنطينة و17 بوهران

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس في بيان لها، أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية قسنطينة سجلت أكبر الحالات (24 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 17 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33188 إصابة (+8)

وهران: 20855 إصابة (+17)

البليدة: 11832 إصابة (+6)

باتنة: 10451 إصابة (+2)

قسنطينة: 10201 إصابة (+24)

سطيف: 9458 إصابة (+5)

تيزي وزو : 8603 إصابة (+1)

بجاية: 6974 إصابة (+1)

تبسة : 6096 إصابة (+0)

جيجل : 5661 إصابة (+4)

المسيلة : 5381 إصابة (+1)

البويرۃ : 5163 اصابة (+1)

ورقلة : 4866 إصابة (+5)

بومرداس : 4652 إصابة (+0)

مستغانم : 4328 اصابة (+11)

تلمسان : 4216 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4114 إصابة (+1)

بسكرة : 3439 إصابة (+0)

تيبازة : 3278 إصابة (+0)

أم البواقي : 2901 إصابة (+3)

الوادي : 2879 إصابة (+0)

عنابة : 2712 إصابة (+4)

عين تموشنت : 2509 إصابة (+0)

الأغواط : 2493 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1960 إصابة (+3)

قالمة : 1899 إصابة (+0)

المدية : 1869 اصابة (+1)

غليزان : 1856 إصابة (+0)

سكيكدة : 1837 إصابة (+1)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1536 إصابة ( +0)

أدرار : 1369 إصابة (+0)

ميلة : 1282 إصابة (+5)

الطارف : 1271 إصابة (+0)

الشلف : 1267 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1082 إصابة (+1)

بشار : 886 إصابة (+0)

النعامة : 807 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 498 إصابة (+0)

تندوف : 438 إصابة (+0)

تمنراست : 264 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)