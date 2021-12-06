كورونا.. 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 19 ولاية سجلت أقل من 10 حالات بكورونا، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 14 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.

كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة كورونا.

طالع أيضا: مدير معهد باستور: دخلنا رسميا في الموجة الرابعة أكد المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، دخول الجزائر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد. مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات لكن لم نصل بعد إلى ذروة الموجة. ودعا درار في حديثه لإذاعة سطيف اليوم الإثنين، المواطنين إلى الإسراع في أخذ جرعات التلقيح، لتفادي العودة إلى ماعشناه خلال الموجة الثالثة. وقال مدير باستور أن المناخ البارد وفصل الشتاء يسمح بانتقال الفيروس ولم نصل بعد الى ذروة الموجة الرابعة لذلك علينا الحذر. كما أشار ذات المتحدث إلى أن الموجة الثالثة عرفت تشبع في المستشفيات، وأدخلت الآلاف من المصابين إلى الإنعاش شهر جويلية. وعن عملية التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية كشف درار أنها انطلقت مساء الإثنين وتم توزيع اللقاح على مختلف الصيدليات بالوطن. كما أن معهد باستور إقتنى مليوني جرعة من لقاح الأنفلونزا تم توزيعها على جميع ولايات الوطن. ومن جهة أخرى، قال المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أن المتحور أوميكرون، من المحتمل جدا ظهوره في الجزائر خلال الأيام القادمة. وقال مدير معهد باستور في حديثه لإذاعة سطيف، أن أعراض هذه السلالة حاليا تتشابه كثيرا مع أعراض السلالات السابقة. وبإمكان PCR الكشف عنها مبدئيا ثم معهد باستور يؤكد نوعية السلالة. وأكد درار أن الأشخاص غير الملقحين من فيروس كورونا، هم معرضين للخطر بسبب المتحور الجديد أوميكرون. مشيرا إلى أن هذه الفئة لا يمكنها مقاومة المتحور الجديد. وتابع القول، ان السلالة الجديدة أوميكرون، اكتسبت طفرات جينية جمعت بين سلالتي “ألفا” و”دلتا”. مشيرا إلى أن أوميكرون هو أكثر قوة من “دلتا” جمع أكثر من 30 متغير جيني يلتصق بالخلايا. طالع أيضا:إرتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 213099 إصابة. كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6112، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. هذا وتماثل 155 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 145350. فيما يتواجد 14 مريضا بمصلحة العناية المركزة. للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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