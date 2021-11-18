كورونا : 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 17 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 22 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى أن الجزائر قد سجلت اليوم 152 إصابة جديدة، 4 حالات وفاة، و86حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة كورونا.

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 208529 إصابة. كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6010، بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. هذا وتماثل 86 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 143022، فيما يقبع حاليا 22 مريضا بالعناية المركزة. للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأربعاء، 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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