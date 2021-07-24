قناة النهار موفد النهار إلى مستشفى سطيف..”تزايد نسبة الإصـ.ـابات بكورونا والأوكسيجين مكاش !!” بقلم قناة النهار نشر في 24 جويلية 2021 - 09:35 كورونا شارك غرِّد 566 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963871 كورونا اقرأ أيضا حزب العمال يحتفي بالذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيسه قناة النهار 03 جويلية الصيف يحلى معانا / عودة إلى شعار التشكيلة الجديدة للمصممة منال قناة النهار 18 جويلية ممرضة من عين الدفلى توجه رسالة مؤثرة للمواطنين من أجل إلتزامهم بالإجراءات الصحية ضد كورونا قناة النهار 03 جويلية الصيف يحلى معنا: بحر مضطرب وهائج مع رياح قوية قناة النهار 15 جويلية